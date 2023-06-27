Маска встревожили слова о возможной «американизации» конфликта на Украине

Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter Илон Маск встревожен из-за предположения предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что в Соединенных Штатах могут начать призывать к «американизации» конфликта на Украине в случае уничтожения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Twitter.

Сакс напомнил в своем Twitter, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь ранее внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, где, среди прочего, речь идет о гарантиях со стороны НАТО для Киева в случае «уничтожения ядерного объекта на Украине». Он указал, что сразу после этого киевские власти начали предупреждать о якобы планах Российской Федерации «взорвать» ЗАЭС.

По словам предпринимателя, в случае, если это произойдет, будет неизвестно наверняка, кто совершил взрыв, но СМИ «рефлекторно обвинят в этом Россию». Он выразил мнение, что это вместе с резолюцией создает стимул для разрушения Запорожской АЭС, если кто-то захочет еще больше втянуть США в конфликт на Украине. Сакс добавил, что если станция будет уничтожена, можно ожидать «вопли возмущения партии войны», которая добивалась начала «американизации» украинского конфликта.

«Тревожно», — написал Маск в ответ на публикацию этого предпринимателя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что обвинение РФ в подготовке теракта на ЗАЭС является очередной ложью.