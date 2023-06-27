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Дипломат РФ заявил о попытках долгосрочной блокады России

Дипломат Логвинов: ЕС перешел от санкционного блицкрига к попыткам долгосрочной блокады РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов назвал цель 11-го пакета антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, экономическая война против России, развязанная Евросоюзом и странами-членами объединения, «вышла на качественно новый уровень» после того, как был принят 11-й санкционный пакет.

«Теперь Брюссель, разработав так называемый «инструмент по борьбе с обходом санкций», вознамерился втянуть в нее как можно больше стран мира», — сказал он.

Как заявил Логвинов, тем самым ЕС перешел «от неудавшегося блицкрига», целью которого являлось нанесение РФ непоправимого ущерба, «к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады» России.

23 июня в Брюсселе объявили, что очередной, 11-й по счету пакет санкций в отношении Москвы утвержден. Он предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран. Как сообщили в МИД Эстонии, новый пакет санкций вступил в силу. ЕС также задействует механизм борьбы для обхода ранее введенных ограничений. При этом замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Евросоюз уже начал работу над следующим, 12-м пакетом санкций в отношении Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Санкции против России
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