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Венгрия назвала условие для евроинтеграции Украины

Сийярто: Будапешт не допустит евроинтеграции Киева до решения проблем закарпатских венгров

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока она не решит проблему с правами нацменьшинств в Закарпатье. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

В докладе Венецианской комиссии говорится, что Украина в настоящее время не выполняет требования ЕС об уважении прав национальных меньшинств, их школы не смогут больше работать в прежнем режиме с 1 сентября, рассказал глава МИД Венгрии.

«Украинцы говорят о том, что решение отложено, это не более чем пропаганда, это ни в коей мере не является решением для венгерского меньшинства», — сказал он.

Если ситуация останется без изменений, Венгрия не сможет поддержать шаги Украины по евроинтеграции, подчеркнул Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД заявлял, что власти Венгрии выступают за равные условия для всех государств, которые желают стать частью Евросоюза, и выступают против ускоренного рассмотрения заявки Украины в ЕС.

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