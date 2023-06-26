Евросоюз ввел новые санкции против Ирана

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении семерых высокопоставленных граждан Ирана по обвинению в нарушении прав человека. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС.

Согласно документу, ограничительные меры в рамках 9-го пакета санкций против Ирана ведены в отношении главного прокурора провинции Исфахан Сейед Мохаммад Мусавиан и других представителей судебной власти, а также военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые подавляли протестующих в 2022 году.

23 июня ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана якобы за поставку дронов в Россию.

Осенью прошлого года так называемая иранская полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини за неправильное ношение хиджаба. Девушка скончалась вскоре после задержания. Ее похороны состоялись 16 сентября 2022 года, после этого в Иране начались масштабные уличные протесты, повлекшие за собой человеческие жертвы и массовые задержания.