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Путин призвал выполнять все соцобязательства перед гражданами в ходе СВО

Путин: производство оружия для СВО не должно быть в ущерб социальным обязательствам

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Алексей Даничев/РИА Новости

Наращивание темпов и объемов производства вооружений для нужд специальной военной операции не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед россиянами, заявил президент РФ Владимир Путин. Фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Он отметил, что в ходе череды совещаний, встреч и переговоров всегда обсуждается финансовое обеспечение СВО и чтобы производство вооружения и техники «шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества».

«И в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи, это касается медицины, стройки, дорожного строительства, образования», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что все это «должно быть в гармонии» и что усилия для повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике страны.

Путин отметил, что макроэкономические показатели в стране в норме, минимальная инфляция 2,3% и минимальная безработица, а «стройка достигла рекордных показателей за прошлый год», также полностью реализуются планы в сфере развития первичного звена здравоохранения. Это в комплексе создает условия, в которых власти чувствуют себя уверенно и в состоянии реализовать все задачи и планы, касающиеся обороны страны, проведения СВО и экономики, указал президент.

Ранее в ходе встречи с выпускниками военных вузов Путин отметил огромный вклад новейших образцов бронетехники, систем ПВО и ракетных комплексов в решении боевых задач спецоперации.

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