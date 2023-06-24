Песков рассказал, где находится Путин

Президент России Владимир Путин в настоящий момент работает в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону после заявлений основателя ЧВК Евгения Пригожина. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал происходящее «ударом в спину», а также попыткой расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны Российской Федерации ранее заявили, что бойцов ЧВК «Вагнер» «обманом втянули в преступную авантюру», и призвали отказаться от участия в вооруженном мятеже. В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции.

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