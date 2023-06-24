Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, где находится Путин

Песков: президент Путин работает в Кремле

close
100%
Гавриил Григоров/Reuters

Президент России Владимир Путин в настоящий момент работает в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону после заявлений основателя ЧВК Евгения Пригожина. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал происходящее «ударом в спину», а также попыткой расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны Российской Федерации ранее заявили, что бойцов ЧВК «Вагнер» «обманом втянули в преступную авантюру», и призвали отказаться от участия в вооруженном мятеже. В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Мятеж Пригожина
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях