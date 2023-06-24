Депутат Красов призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступных приказов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил «Газете.Ru», что попытка расколоть общество, сделанная главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, является «предательством общего дела». Красов подчеркнул, что такого «раздрая» нельзя допускать, поскольку его ждет коллективный Запад.

«Сейчас вся наша страна сплотилась вокруг президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего. Мы, как и наши героические предки, боремся с коричневой чумой, которая была выращена коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами Америки. И президент поставил задачу на ведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Этим мы сплотились вокруг президента, это самая главная задача сейчас и у Вооруженных сил Российской Федерации, и тех, кто трудится в тылу на общее благо. И любые действия, подобные ЧВК «Вагнер», вносят раздрай и, по сути, являются предательством общего дела. Этого нельзя допустить, потому что этот раздрай ждет коллективный Запад, ждут, когда у нас нечто подобное начнется внутри страны», — сказал он.

Красов также призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять «преступных приказов» своего лидера и направить силы на борьбу с внешним врагом.

«Сейчас мы все обращаемся к представителям ЧВК «Вагнер», чтобы они не выполняли преступные приказы своего руководителя, потому что иначе это действительно очень суровая, серьезная статья. У нас Верховный главнокомандующий один, и у нас общая задача очистить исконно русские земли от коричневой чумы. И все силы должны быть направлены на выполнение этой главной задачи. Представители ЧВК «Вагнер» должны не выполнять преступные приказы Пригожина, а направить свои усилия на борьбу с внешним врагом. Сейчас не время до каких-то обид. Мы должны одержать победу во имя будущего нашей страны, во имя наших героических предков. А потом, уже после победы, мы проведем работу над ошибками, кто прав где-то был, кто виноват и так далее. Старшее поколение, наши героические предки нам показали, как необходимо любить свое отечество и защищать свое отечество с оружием в руках. И я призываю сотрудников ЧВК «Вагнер» вспомнить наших героических предков и не выполнять преступных приказов», — подчеркнул он.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном обстреле его войск и пообещал принять ответные меры. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени главы ЧВК «Вагнер» сообщения не соответствуют действительности.

Утром 24 июня Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК начали «марш справедливости» и взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Президент России Владимир Путин в своем обращении заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».