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Прокуратура начала проверку в отношении Ельцин-центра

Прокуратура проводит проверку в отношении Ельцин-центра после жалоб депутатов Госдумы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Прокуратура проводит проверку в отношении Ельцин-центра на основании жалобы депутатов Государственной думы. Об этом нам сообщил председатель правления центра, исполнительный директор фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Александр Дроздов, передает ТАСС.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко сообщил, что после запроса от парламентариев ведется проверка Ельцин-центра на предмет деятельности иностранного агента.

Заместитель председателя комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации Андрей Альшевских заявил, что обратился с просьбой к Министерству юстиции РФ о комплексной проверке Ельцин-центра.

Президентский центр Б.Н. Ельцина открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.

«Ельцин-центр» занимается сохранением, изучением и осмыслением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х.

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