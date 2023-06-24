Путин назвал попытку мятежа «ударом в спину»

Президент России Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что действия, которые раскалывают наше единство, — это отступничество от народа и «удар в спину».

Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы уже получили соответствующие приказы.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.