В Кремле оценили вероятность начала переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известия» заявил, что предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет.

«Сейчас нет никаких оснований для начала переговорного процесса», — сказал представитель Кремля.

По его словам, украинская сторона полностью закрыла все двери для переговорного процесса. Он добавил, что исходя из сложившейся ситуации, Москва продолжает добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции.

6 июня Китай и Украина провели межмидовские консультации. Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун после них сообщил, что Пекин готов сотрудничать с Украиной. В России считают, что такие контакты играют на руку Москве, так как при необходимости РФ сможет вести диалог с Киевом через Китай, а не через США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии.