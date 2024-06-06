«Краснодар» отказался продать двух лидеров «Зениту»

«Краснодар» ответил отказом на предложение санкт-петербургского «Зенита» о трансферах нападающего сборной Колумбии Джона Кордобы и защитника сборной России Сергея Волкова.

Как сообщает Legalbet, чемпион России шести последних лет сделал официальный запрос о трансферах Кордобы и Волкова и получил ответ, что «Краснодар» не станет вступать в переговоры по этим игрокам ни на каких условиях.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в Российской премьер-лиге, отстав от «Зенита» на одно очко. По ходу сезона «быки» лидировали в турнирной таблице, а в последнем туре, играя параллельно с конкурентом, становились чемпионами, пока зенитовцы не забили победный мяч в матче с «Ростовом» на 84-й минуте.

Кордоба провел в составе «Краснодара» 32 встречи во всех турнирах в прошлом сезоне, отметившись 18 голами и шестью голевыми передачами. Он стал вторым бомбардиром РПЛ после Матео Кассьеры из «Зенита», 15 раз поразив ворота соперников черно-зеленых. Волков принял участия в 29 играх за «быков», сделав в них три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов успешно прошел медосмотр для «ПСЖ», о трансфере объявят в ближайшее время.