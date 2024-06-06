Зеленский заявил, что надеется на «высадку союзников на Украине»

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что надеется на «высадку» военнослужащих из западных стран на Украине. Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе церемонии по случаю 80-й годовщины десантирования сил союзников в Нормандии, трансляцию которой на своем YouTube-канале вело агентство Reuters.

Перед началом официальной части мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит Макрон встречали почетных гостей на красной дорожке. Одними из них стали украинский лидер и его жена Елена Зеленская. Сразу после того, как политики и их супруги обменялись приветствиями, журналисты поинтересовались у Зеленского, ожидает ли он «высадки на Украине».

«Я надеюсь на это», — сказал глава государства.

Макрон, в свою очередь, улыбнулся и приобнял зарубежного коллегу за плечо.

6 июня французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что отправка военных инструкторов на Украину не является табу для правительства республики. По его словам, с самого начала боевых действий Париж принимал участие в обучении украинских солдат. При этом до сих пор инструкторы никогда не находились непосредственно на территории этой страны, уточнил глава кабинета министров.

Ранее Зеленский раскрыл «самого главного врага» Украины.