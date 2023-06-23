В ООН призвали снять все преграды для продления зерновой сделки

Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что организация призывает снять все преграды для продления зерновой сделки. Об этом она сообщила на заседании Совета Безопасности ООН, передает Reuters.

По ее словам, экспорт продовольствия через морские гуманитарные коридоры снизился.

«ООН полностью привержена поддержке реализации меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений», — подчеркнула она.

Ранее посол МИД Украины Ольга Трофимцева заявила, что Россия выйдет из зерновой сделки.

Она отметила, что «уверена на 99,9%» в таком исходе. Начало работы терминала для экспорта аммиака в Тамани снизит важность аммиакопровода Тольятти — Одесса, что также будет способствовать выходу России из сделки, отметила Трофимцева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у ООН не получается повлиять на выполнение обязательств перед Россией по зерновой сделке.