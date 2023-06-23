Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В центре Киева демонтировали памятник Зое Космодемьянской

В центре Киева демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской

close
100%
Wikimedia Commons

В центре Киева демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской. Об этом сообщает Klymenko TIme.

23 июня глава Львовской военной администрации Украины Максим Козицкий заявил, что в регионе демонтировали 10 памятников за последние три дня. Региональная администрация уточнила, что речь идет о памятниках советским солдатам. Также там добавили, что с начала года в области снесли 80 таких объектов.

21 апреля 2022 года сообщалось, что во дворе школы в Чернигове на севере Украины бойцы местной территориальной обороны снесли памятник Зое Космодемьянской.

До этого памятник маршалу СССР Георгию Жукову демонтировали в Харькове. В интернете появилось видео сноса памятника. На кадрах грузовик стаскивает привязанный к нему бюст Жукова с постамента. Затем он отвез монумент на свалку.

Процесс декоммунизации на Украине был начат в 2015 году. Именно тогда в стране начали сносить монументы, связанные с советским прошлым.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях