В центре Киева демонтировали памятник Зое Космодемьянской

В центре Киева демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской. Об этом сообщает Klymenko TIme.

23 июня глава Львовской военной администрации Украины Максим Козицкий заявил, что в регионе демонтировали 10 памятников за последние три дня. Региональная администрация уточнила, что речь идет о памятниках советским солдатам. Также там добавили, что с начала года в области снесли 80 таких объектов.

21 апреля 2022 года сообщалось, что во дворе школы в Чернигове на севере Украины бойцы местной территориальной обороны снесли памятник Зое Космодемьянской.

До этого памятник маршалу СССР Георгию Жукову демонтировали в Харькове. В интернете появилось видео сноса памятника. На кадрах грузовик стаскивает привязанный к нему бюст Жукова с постамента. Затем он отвез монумент на свалку.

Процесс декоммунизации на Украине был начат в 2015 году. Именно тогда в стране начали сносить монументы, связанные с советским прошлым.