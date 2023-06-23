Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кремль прокомментировал появление поставляемого Украине Западом оружия у границ Израиля

Песков назвал неизбежным процессом распространение по миру поставляемого Украине оружия

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поставленное западными странами Украине оружие начало проявляться у границ Израиля.

Песков отметил, что российская сторона оценивает эту угрозу «как весьма актуальную».

«Мы ранее говорили о такой опасности. Это неизбежный процесс», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что чем больше такого оружия поставляется на Украину — туда, где не могут ни нормальный учет обеспечить, ни сохранность, ни безопасность», тем сильнее это чревато угрозами для мировой безопасности.

Ранее Нетаньяху объяснил, почему отказывает Украине в военной помощи. Премьер Израиля назвал одной из причин то, что у границ Израиля было обнаружено западное оружие, которое поставлялось Киеву. По его словам, Израиль регулярно взаимодействует с Министерством обороны России в связи с ситуацией в Сирии и видит, что изначально поставленное Украине оружие теперь находится на вооружении противников Израиля — в том числе Ирана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях