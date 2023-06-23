Кремль прокомментировал появление поставляемого Украине Западом оружия у границ Израиля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поставленное западными странами Украине оружие начало проявляться у границ Израиля.

Песков отметил, что российская сторона оценивает эту угрозу «как весьма актуальную».

«Мы ранее говорили о такой опасности. Это неизбежный процесс», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что чем больше такого оружия поставляется на Украину — туда, где не могут ни нормальный учет обеспечить, ни сохранность, ни безопасность», тем сильнее это чревато угрозами для мировой безопасности.

Ранее Нетаньяху объяснил, почему отказывает Украине в военной помощи. Премьер Израиля назвал одной из причин то, что у границ Израиля было обнаружено западное оружие, которое поставлялось Киеву. По его словам, Израиль регулярно взаимодействует с Министерством обороны России в связи с ситуацией в Сирии и видит, что изначально поставленное Украине оружие теперь находится на вооружении противников Израиля — в том числе Ирана.