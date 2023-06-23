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В Кремле оценили заявление Обамы про Крым

Песков: в заявлении Барака Обамы про Крым содержатся рациональные зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего президента США Барака Обамы, который заявил, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году.

«Это не нам комментировать, (при этом) в этих заявлениях содержатся рациональные зерна. Так и есть, там (в Крыму, — «Газета.Ru») действительно была большая фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с РФ, которые выступали против русофобии. Практически все население Крыма хотело стать частью РФ — тоже ни для кого не секрет», — сказал Песков.

По его словам, на Западе «время от времени рациональные суждения пробиваются».

Ранее экс-президент США Барак Обама заявил, что в 2014 году Украина «не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня». По его словам, «в Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия». Он также отметил, что в Раде было некоторое число сторонников России, и политика внутри страны была более сложной, чем в настоящее время.

В марте 2014 года в Крыму под эгидой России прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью РФ, а Севастополь — городом федерального значения.

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