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Bild предупредил об увеличении давления США на Украину

Bild: США могут потребовать от Украины мирных переговоров с РФ при провале контрнаступления

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Susan Walsh/Pool/Reuters

США могут усилить давление на Украину, если контрнаступление против России не увенчается успехом. Об этом пишет Bild.

По мнению автора статьи, ключевой проблемой в ходе украинского наступления является то, что Вооруженным силам Украины не хватает средств противовоздушной обороны и авиации. Об этих средствах президент Владимир Зеленский особенно настойчиво просил своих союзников в последние месяцы.

При этом журналист отметил, что пока рано говорит, провалила Украина свое контрнаступление или нет. ВСУ удалось прорваться вперед, но «но большого прорыва не получается», пишет автор. По его словам, защитные укрепления сил РФ сейчас оснащены лучше, чем осенью 2022 года.

«Если наступление не увенчается успехом при наличии западного вооружения, то может усилиться давление на Украину со стороны США, чтобы начать говорить о переговорах», — заявил обозреватель Bild.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в своем материале выдал апокалиптический прогноз из-за ситуации на Украине в связи с возможным решением передать ВВС Украины истребители F-16. По его мнению, такой шаг приближает ядерную войну.

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