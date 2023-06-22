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Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии

Президент Украины Зеленский уволил посла в Белоруссии без объяснения причин

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Посольство Украины в Республике Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла страны в Белоруссии Игоря Кизима без объяснения причин. Соответствующий указ был размещен на сайте украинского лидера.

Кизим работал послом в Минске с 2017 года.

19 июня министерство иностранных дел Украины решило отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций после того, как накануне в Минске прошла встреча белорусского президента Александра Лукашенко и врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

В украинском МИД также назвали состоявшиеся переговоры Лукашенко и Пушилина «вопиющим недружественным актом».

Впервые Кизим был отозван в Киев на консультации в 2020 году. Тогда уточнялось, что это необходимо для оценки перспектив украинско-белорусских отношений «в новой реальности» и формирования решений по этому поводу.

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