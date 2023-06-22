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В МИД России оценили перспективы присоединения Венесуэлы к БРИКС

Посол РФ в Каракасе: у Венесуэлы есть перспективы вступления в ЕС

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«Газета.Ru»

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что у Венесуэлы есть перспектива присоединения к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Заявление было сделано дипломатом в эфире телеканала «Россия-24».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Безусловно, перспективы подключения Венесуэлы в том или ином формате к БРИКС имеются», — сообщил дипломат.

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что формат участия Венесуэлы в БРИКС будет определен самими участниками этого объединения.

«Будут выработаны все необходимые форматы и механизмы, чтобы страны мира, которые действительно испытывают такую потребность и серьезный интерес к взаимодействию, получили возможность доступа к различным инструментам БРИКС», — спрогнозировал дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС.

По оценке дипломата, эта тенденция отражает возрастающую и «очень существенную роль БРИКС на международной арене как объединения единомышленников».

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