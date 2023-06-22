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Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр

Польского президента Дуду освистали во время открытия Европейских игр в Кракове

Министра государственных активов Польши Яцека Сасина и президента Польши Анджея Дуду освистали во время открытия Европейских игр в Кракове. Об этом сообщает польское издание Wiadomości.

По информации издания, Сасин назвал собравшихся на трибуне болельщиков «политхейтерами». Речь министра болельщики заглушали свистом и криками до самого конца.

«Группка политических хейтеров пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей родине <...> Они приняли спортивный праздник за политический митинг. Позор!» — написал Сасин в Twitter.

Ранее президент Польши Дуда официально назначил главу правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского вице-премьером в правительстве Матеуша Моравецкого.

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