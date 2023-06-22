Шольц назвал сумму помощи, выделенной ФРГ Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что в ФРГ не должны ориентироваться только на запросы других, так как необходимо обеспечивать собственную безопасность. Его цитирует ТАСС.

Шольц напомнил, что «гражданская и военная помощь Украине» со стороны Берлина составляет €16,8 млрд.

«Мы вторые по объемам поддержки после Соединенных Штатов», — указал он.

Канцлер добавил, что западные страны поставляют Украине «то, что нужно в данный момент» — танки, средства противовоздушной обороны и амуницию. При этом Шольц не упомянул истребители, которые Киев намерен получить от Запада.

«Речь идет не только об ожиданиях других в наш адрес. Речь также идет о защите наших собственных интересов, свободы и благосостояния в такие сложные времена», — подчеркнул глава немецкого кабмина.

Кроме того, Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины. По его мнению, эскалации между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией не произойдет.