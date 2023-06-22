Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц назвал сумму помощи, выделенной ФРГ Украине

Канцлер Германии Шольц: ФРГ уже выделила €16,8 млрд на помощь Украине

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что в ФРГ не должны ориентироваться только на запросы других, так как необходимо обеспечивать собственную безопасность. Его цитирует ТАСС.

Шольц напомнил, что «гражданская и военная помощь Украине» со стороны Берлина составляет €16,8 млрд.

«Мы вторые по объемам поддержки после Соединенных Штатов», — указал он.

Канцлер добавил, что западные страны поставляют Украине «то, что нужно в данный момент» — танки, средства противовоздушной обороны и амуницию. При этом Шольц не упомянул истребители, которые Киев намерен получить от Запада.

«Речь идет не только об ожиданиях других в наш адрес. Речь также идет о защите наших собственных интересов, свободы и благосостояния в такие сложные времена», — подчеркнул глава немецкого кабмина.

Кроме того, Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины. По его мнению, эскалации между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией не произойдет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях