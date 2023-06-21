В Кремле рассказали, как Путин поздравит Собянина с юбилеем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами сообщил, что глава российского государства планирует поздравить мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием как минимум по телефону.

«Точно не знаю, звонил ли он уже, но точно могу сказать, что как минимум по телефону он его поздравит. Поздравит, успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны, Москва это один из, если не лучший город мира», — сказал он.

Песков отметил, что столица России стремительно развивается не только с точки зрения физической привлекательности, но и с точки зрения промышленного, финансового и туристического потенциалов.

При этом Песков признался, что не знает, что Путин подарит Собянину на день рождения.

Накануне Путин и Собянин дали старт движению электротрамваев по Москве-реке. При этом глава государства поблагодарил и похвалил столичные власти за то, как быстро развивается вся система общественного транспорта в городе.