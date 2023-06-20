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Евродепутат назвал долю немцев, выступающих против поставок оружия Киеву

Евродепутат Бек: половина немцев против поставок оружия Киеву

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Martin Meissner/AP

Половина немцев не поддерживают поставки оружия Киеву. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказал депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек из партии «Альтернатива для Германии». По его словам, многие граждане убеждены, что такую решительную ядерную державу, как Россия победить невозможно.

«Большинство немцев, особенно граждан среднего и старшего возраста, у которых еще остались воспоминания о войне, или были родители, пережившие войну, хотят сохранить мир любой ценой. <...> По меньшей мере половина населения категорически против поставок оружия или, по крайней мере, против дальнейших поставок», — отметил парламентарий.

Однако, по его словам, существует меньшинство, желающее и далее оказывать военную поддержку Украине. Он подчеркнул, что это отчасти результат вассального отношения к США.

Ранее замминистра стратегической промышленности Украины Сергей Боев сообщил, что Киев ведет переговоры о налаживании на Украине производства вооружений, в том числе беспилотников, с западными оборонными компаниями.

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