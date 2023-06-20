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Глава Еврокомиссии запросила у ЕС новые транши для спонсирования Украины

Ляйен попросила страны ЕС собрать сумму в €66 млрд для спонсирования Украины до 2027 года

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попросила страны ЕС собрать сумму в €66 млрд для спонсирования Украины до 2027 года, сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия просит 27 стран ЕС снабдить ее дополнительным финансированием в размере €66 млрд до конца многолетнего бюджетного периода», — указано в обращении фон дер Ляйен.

Отмечается, что кроме спонсирования продолжения военного конфликта на Украине, Еврокомиссия хочет потратить эти деньги на борьбу с миграцией в Европу из стран Африки и Азии и поддержку конкурентоспособности Евросоюза.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила ухудшение прогнозов по ВВП в ряде стран Центральной и Восточной Европы.

Она пояснила, что уровень реального ВВП в 2024 году прогнозируется на 3,5% ниже, чем те показатели, которых мы ожидали в начале 2020 года и сравнила это с тем, как если бы у людей забрали из кармана $50 млрд за последние пять лет.

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