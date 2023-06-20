В Чехии оценили перспективу восстановления отношений с Россией

Власти Чехии не видят перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский, сообщает чешский информационный порталiDNES.

По мнению Липавского, сама по себе смена руководства РФ недостаточна для того, чтобы Запад отошел от политики сдерживания и международной изоляции России.

«Только более глубокая трансформация российского общества и отказ от идеи конфронтации с соседями и Западом позволит нам выстроить новые, дружественные отношения с Россией», — заявил он. До тех пор, по его словам, Россия будет представлять «прямую угрозу для всей Европы».

Он указал, что идея изменений через налаживание торговых отношений не сработала в случае с Россией и не сработает в случае с Китаем. Глава МИД Чехии предупредил, что Пекин все больше становится соперником ЕС, а в некоторых областях и угрозой.

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости внимательно следить за гражданами РФ, которые выехали и проживают на Западе. Он пояснил, что речь идет о пристальном внимании спецслужб.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами признал, что РФ пыталась стать для Запада «своей». Он также отметил, что страны Запада являются «затухающими нациями», у которых, в отличие от России, нет пассионарности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки западного оружия Украине, заявил в интервью RT, что СВО, которая начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, сейчас фактически стала войной с коллективным Западом.