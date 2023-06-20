Эстония разрешила однополые браки

Рийгикогу — однопалатный парламент Эстонии — принял поправки к Закону о семье, тем самым легализовав в стране однополые браки. Об этом сообщает ERR.

За законопроект проголосовали 55 членов Рийгикогу, против — 34.

Законопроект предусматривает, что в брак смогут вступать два совершеннолетних человека независимо от их пола. Закон также разрешает однополым супругам усыновлять детей. При этом устанавливается принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Эстония станет второй страной Восточной Европы после Словении, где однополые пары могут вступать в брак.

8 июня окружной суд города Фукуока в Японии признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает конституцию страны.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию о регистрации партнерства для однополых браков предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.