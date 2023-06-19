Блинкен сообщил, что обсудил в Пекине инцидент со сбитым США аэростатом КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенным Штатам и КНР необходимо оставить в прошлом историю со сбитым американской стороной китайским аэростатом. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью телеканалу NBC News, которое он дал по итогам визита в Китай.

«Мы сказали то, что надо было сказать, дали понять то, что надо было, чтобы этого не произошло вновь. И пока этого не произойдет, то эта глава должна быть закрыта», — сказал Блинкен в ответ на вопрос о том, обсуждалась ли история со сбитым аэростатом в ходе его визита в Пекин.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Вашингтон может предпринять дополнительные меры в отношении Китая на фоне инцидента с китайским аэростатом.

До этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И предупредил, что КНР «пойдет до конца» в случае, если Соединенные Штаты решат обострить ситуацию с аэростатом.

Он указал, что американские высотные аэростаты неоднократно пересекали воздушное пространство КНР, и поэтому США не имеют права критиковать Китай по этому вопросу.