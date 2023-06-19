Блинкен сказал Си Цзиньпину, какими хочет видеть отношения США и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем и не хотят новой «холодной войны». Об этом китайское издание Global Times сообщило на своей странице в Twitter.

Блинкен отметил, что США не стремятся к новой «холодной войне», не хотят изменить устройство Китая и не добиваются конфликта с КНР.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество в целом обеспокоено нынешним состоянием китайско-американских отношений.

По словам, китайского лидера оно не хочет конфликта или конфронтации между Пекином и Вашингтоном или выбирать сторону между двумя странами. Си Цзиньпин ожидает, что две страны будут мирно сосуществовать и поддерживать отношения дружбы и сотрудничества. По его словам, Две страны также должны действовать с чувством ответственности за историю, за людей и за мир и должным образом регулировать китайско-американские отношения.

Также председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что от того, смогут ли Пекин и Вашингтон правильно сосуществовать, зависит будущее и судьба человечества.