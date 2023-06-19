В Кремле заявили, что не следят за процессом по делу Навального* об экстремизме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами сообщил, что Кремль не следит за процессом по делу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в экстремизме.

«Мы не следим за этим процессом», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не следят за новостями о состоянии Алексея Навального в тюрьме.

В конце мае в Мосгорсуд поступило новое дело на Алексея Навального, которого обвиняют в создании экстремистского сообщества.

До этого Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство юстиции запрос о признании блогера Алексея Навального иностранным агентом.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает наказание в колонии в Покрове Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в Российской Федерации в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.