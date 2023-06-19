Си Цзиньпин начал переговоры с Блинкеном

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Встреча началась в 16:30 по местному времени (11:30 мск) в Доме народных собраний (китайский парламент).

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила на своей странице в Twitter, что Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном выразил надежду на то, что его визит в Пекине внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Также председатель КНР подчеркнул, что взаимодействие Пекина и Вашингтона должно основываться на взаимном уважении и искренности.

Госсекретарь США впервые за пять лет посетил Китай. 18 июня Блинкен встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И заявлял, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на низком уровне, первопричиной которого стало неправильное восприятие Китая Соединенными Штатами. Ван И также указал, что Блинкен приехал в Китай в критический момент для китайско-американских отношений.