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СМИ: Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Reuters: госсекретарь США Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай

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Leah Millis/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в понедельник в Пекине во время своего визита в Китай. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Госдепартамента.

Накануне Блинкен встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Этот визит госсекретаря США в Китай является первым за последние пять лет.

Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И заявлял, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на низком уровне, первопричиной которого стало неправильное восприятие Китая Соединенными Штатами. Ван И также указал, что Блинкен приехал в Китай в критический момент для китайско-американских отношений.

Кроме того, Ван И в ходе встречи с Энтони Блинкеном заявлял, что Пекин не пойдет на компромиссы и уступки по тайваньскому вопросу. Он подчеркивал, что «сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая».

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