Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского увидели в Минске-2 препятствие к договоренностям с Россией

Глава офиса Зеленского заявил, что Минск-2 осложнил попытки заключить сделку с Россией

close
100%
РИА «Новости»

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Wall Street Journal заявил, что второе минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с Россией, передает РИА Новости.

«Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины», — приводит издание слова главы офиса.

По мнению Ермака, Украине не нужен посредник. Но главы Бразилии и Индии должны «перейти на сторону Киева», и для этого в офисе президента планируют пригласить латиноамериканских знаменитостей в страну.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, в отличие от партнеров по «нормандской четверке» (Россия, Германия, Украина, Франция), делал все для реализации Минских соглашений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях