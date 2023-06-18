Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Wall Street Journal заявил, что второе минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с Россией, передает РИА Новости.

«Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины», — приводит издание слова главы офиса.

По мнению Ермака, Украине не нужен посредник. Но главы Бразилии и Индии должны «перейти на сторону Киева», и для этого в офисе президента планируют пригласить латиноамериканских знаменитостей в страну.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, в отличие от партнеров по «нормандской четверке» (Россия, Германия, Украина, Франция), делал все для реализации Минских соглашений.