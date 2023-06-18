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Президент Чехии прокомментировал свое предложение о слежке за россиянами

Президент Чехии Павел заявил, что не предлагал следить за россиянами в западных странах

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Czarek Sokolowski/AP

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не предлагал применять к находящимся в западных странах россиянам ограничительные меры, принятые в период Второй мировой войны в США по отношению к пребывавшим там японцам. Об этом сообщает CNN Prima News.

По словам президента Чехии, он не вкладывал в свое высказывание одобрение действовавшей в США во время Второй мировой войны практики по отношению к выходцам из Японии, и не предлагал то, что республика должна идти похожим путем.

Павел утверждает, что его заявление прозвучало только как исторический контекст, а рестриктивные меры в отношении людей, принадлежавших к стране, ведущей войну, ранее применялись.

По его мнению, меры США по отношению к японцам во время Второй мировой не являются чем-то, с чем бы он «был согласен».

Ранее Павел заявил, что в условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной необходимо ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад российских граждан, несогласных с политикой своей страны. 

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