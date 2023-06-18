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Песков: у Украины нет суверенитета

Песков: у Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять суверенную позицию

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не имеет суверенитета. Об этом он сообщил в интервью RT.

«У Украины нет суверенитета. У Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию. Украине диктуют, то что надо делать, из Вашингтона», — сказал он, подчеркнув, что это «совершенно очевидный и понятный всем факт».

Также представитель Кремля добавил, что спецоперация начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, а в настоящее время фактически стала войной с коллективным Западом.

Также по его словам, вмешательство НАТО в украинский конфликт усложняет ситуацию, однако Россия продолжит СВО и добьется своих целей.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации говорил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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