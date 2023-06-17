В Кремле прокомментировали встречу африканской делегации Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация из Африки не была встречена в Киеве конструктивно. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия», которое опубликовано в ее Telegram-канале.

«Судя по тем заявлениям, которые мы слышали из СМИ, скажем так, не была встречена достаточно конструктивно. Достаточно безапелляционные заявления звучали со стороны господина Зеленского», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев для обсуждения с Зеленским африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с ним на Украину прибыли лидеры Египта, Республики Конго, Сенегала, Замбии, Уганды и Коморских островов.

Стороны намерены провести переговоры с Зеленским, а затем отправиться в Россию, где 17 июня в Санкт-Петербурге они встретились с президентом России Владимиром Путиным.

Рамафоса на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге сказал, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры и прекратить эту войну.