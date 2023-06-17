Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали встречу африканской делегации Киевом

Песков заявил, что делегация из Африки не была встречена в Киеве конструктивно

close
100%
Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация из Африки не была встречена в Киеве конструктивно. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия», которое опубликовано в ее Telegram-канале.

«Судя по тем заявлениям, которые мы слышали из СМИ, скажем так, не была встречена достаточно конструктивно. Достаточно безапелляционные заявления звучали со стороны господина Зеленского», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев для обсуждения с Зеленским африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с ним на Украину прибыли лидеры Египта, Республики Конго, Сенегала, Замбии, Уганды и Коморских островов.

Стороны намерены провести переговоры с Зеленским, а затем отправиться в Россию, где 17 июня в Санкт-Петербурге они встретились с президентом России Владимиром Путиным.

Рамафоса на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге сказал, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры и прекратить эту войну.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях