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Посол Антонов встретился с американской коллегой Трейси

Посол России Антонов встретился в Вашингтоне с послом США Трейси

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Wong Maye-E/AP

Посол России в США Анатолий Антонов 16 июня встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси, сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в заявлении.

Подробности встречи и мнение сторон о прошедших переговоров не раскрываются.

В апреле Трейси отмечала, что отношения США и России находятся в одной из низших точек. Дипломат также указала, что в Вашингтоне имеют другой взгляд на обстоятельства, которые привели к такому состоянию американо-российских отношений.

Вместе с тем, тогда же, она заявляла о готовности к диалогу с Москвой по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Также она заверила, что США продолжают соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия.

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