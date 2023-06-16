Путин предупредил Украину о возможном создании «санитарного кордона»

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Москва рассмотрит вопрос создания «санитарного кордона» на Украине в случае продолжения атак на территорию РФ.

По его словам, киевские власти «просто должны понимать, к чему они это все ведут».

Глава государства также заявил, что атаки на российские регионы и Кремль являются попыткой спровоцировать РФ на ответные серьезные, мощные действия.

«Это попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России — это все попытка спровоцировать нас на ответные действия», — сказал он.

Также президент отметил, что военный ответ РФ на украинские удары всегда есть, но Россия не всегда его «пиарит». Он указал, что этот ответ «чувствительный». Противник знает об этом, добавил политик.

13 июня Путин в ходе беседы с военкорами впервые допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ.