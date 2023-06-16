Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин предупредил Украину о возможном создании «санитарного кордона»

Путин: на Украине будет создан «санитарный кордон» в случае продолжения атак на Россию

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Москва рассмотрит вопрос создания «санитарного кордона» на Украине в случае продолжения атак на территорию РФ.

По его словам, киевские власти «просто должны понимать, к чему они это все ведут».

Глава государства также заявил, что атаки на российские регионы и Кремль являются попыткой спровоцировать РФ на ответные серьезные, мощные действия.

«Это попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России — это все попытка спровоцировать нас на ответные действия», — сказал он.

Также президент отметил, что военный ответ РФ на украинские удары всегда есть, но Россия не всегда его «пиарит». Он указал, что этот ответ «чувствительный». Противник знает об этом, добавил политик.

13 июня Путин в ходе беседы с военкорами впервые допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях