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Путин ответил странам, которые говорят о зависимости России от Китая

Путин: страны, говорящие о зависимости России от Китая, сами давно в нее попали

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сказал, что те страны, которые говорят о зависимости России от Китая, сами давно зависимы от КНР.

«Когда я слышу, что «вот, вы попадете в зависимость от Китая», а вы? Не попадете? Вы уже давно попали», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что темпы роста торгового оборота между европейскими странами и Китаем превышают даже рост торговых отношений с РФ. По его словам, Россия еще задолго до специальной военной операции начала ориентироваться на азиатские, латиноамериканские и африканские рынки. Путин добавил, что это связано с переменой лидеров экономик.

Ранее Путин заявил, что не согласен с мнением о том, что РФ может оказаться под серьезным влиянием Китая. Также глава российского государства отметил, что РФ понимает, в каком мире она живет, и очень дорожит своими отношениями с КНР. Путин обратил внимание, что «всегда, на протяжении десятилетий, было много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот».

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ПМЭФ-2023
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