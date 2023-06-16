Байден жестко ответил журналисту после вопроса об Украине

Американский президент Джо Байден подверг критике журналиста за вопрос об украинском досье ФБР. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что вопрос задал журналист газеты The New York Post Стивен Нельсон. Он спросил у Байдена, почему в досье информатора ФБР по Украине его называют «Большим парнем». Сотрудник издания поинтересовался, почему данный термин применяется постоянно.

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — заявил американский лидер.

Накануне председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявлял, что семья Байдена могла получить до $30 млн от иностранных лиц. Он также указывал, что источником информации о возможных коррупционных схемах семьи американского лидера стал «самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный» источник ФБР, которому спецслужба заплатила более $200 тыс.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси, говорил, что нынешний президент страны получал взятки от украинской энергетической компании, когда занимал пост вице-президента.