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Сальдо заявил, что на него было совершено покушение

Врио Херсонской области Сальдо сообщил о покушении на него 9 июня

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РИА «Новости»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в минувшую пятницу, 9 июня, на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, покушение якобы было совершено по приказу главы украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова и президента страны Владимира Зеленского.

Сальдо также заявил, что украинские власти «устроили на него охоту», выпустив более десяти ракет по местам его предполагаемого нахождения на территории Херсонской области.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что ранее на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur.

Следственный комитет РФ сообщил, что проживающему на Украине журналисту Роману Попкову заочно предъявлено обвинение в подготовке покушения на военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) 2 апреля в Санкт-Петербурге.

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