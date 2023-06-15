В Кремле рассказали, что позволило бы Германии «сбросить шоры»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, возможно, позволил бы Германии из первоисточника узнать позицию РФ и «сбросить шоры». Его цитирует ТАСС.

«Может быть, было бы даже хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать по крайней мере нашу позицию. Может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию», — сказал Песков.

На прошлой неделе канцлер ФРГ заявил, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с Путиным.

26 мая Шольц уже говорил, что планирует новый телефонный разговор с российским лидером. После этого Песков заявил, что Путин остается открытым для диалога.

В январе Шольц заявлял, что продолжит телефонные разговоры с президентом России, назвав их важными.