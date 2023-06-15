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РФ и Алжир выступили с совместной декларацией

Президенты России и Алжира подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве по итогам переговоров в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении двух лидеров анонсируется намерение Алжира и РФ развивать всесторонние экономические связи, а также сотрудничество в сфере кибербезопасности, атомной энергетики и в области военной промышленности и технологий. Стороны также намерены развивать прямые контакты между банковскими учреждениями, а также увеличить число прямых рейсов между странами и способствовать увеличению интенсивности туристического обмена.

Ранее Путин заявил о стратегическом значении отношений с Алжиром для РФ.

14 июня президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом, чтобы обсудить отношения между странами с российским лидером до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.

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