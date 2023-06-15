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В «Росэнергоатоме» рассказали, когда глава МАГАТЭ может посетить ЗАЭС

Карчаа: визит Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня

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Anna Voitenko/Reuters

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится в четверг, 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«С высокой степенью вероятности можно сказать, что визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг все-таки состоится», — заявил Краача.

Ранее агентство Reuters cо ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Гросси отложил свой визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), потому что опасается за свою безопасность.

Ожидалось, что Гросси посетит АЭС 14 июня после переговоров в Киеве, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов».

Гросси, находясь с визитом в Киеве, заявил, что не видит признаков того, что Россия переместила тяжелую военную технику на Запорожскую АЭС.

Гросси также признавал, что «очень обеспокоен» тем, что атомная станция может попасть в зону контрнаступления ВСУ.

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