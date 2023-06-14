СБУ завела уголовное дело против философа Дугина

Служба безопасности Украины сообщила, что завела уголовное дело по статье «посягательство на территориальную целостность Украины» в отношении российского философа Александра Дугина, чья дочь Дарья погибла в августе прошлого года от рук диверсантов.

СБУ назвала Дугина главой «прокремлевской международной организации «Евразийское движение».

Служба утверждает, что в своих выступлениях, книгах и статьях Дугин на протяжении более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату.

Против Дугина заведено уголовное дело по статьям УК — «посягательство на территориальную целостность Украины» и «геноцид».

Ранее Дугин в эфире Tsargrad.tv заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут растерять моральный дух в ходе контрнаступления. Философ отметил, что российские войска останавливают в кратчайшие сроки даже минимальные продвижения противника, выбивая его с только что занятых позиций. Такая стратегия, по его мнению, может иметь успех.