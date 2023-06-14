На Украине приговорили к 10 годам тюрьмы похищенного из Молдавии экс-судью Николая Чауса

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) приговорил бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса к 10 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве и получении незаконной выгоды в размере $150 тыс. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Чаусу также запретили в течение трех лет занимать должности в судебной ветви власти. Кроме того, конфискуют его имущество.

По данным издания «Страна.ua», обвинение просило для Чауса 12 лет лишения свободы. Адвокаты экс-судьи намерены подавать апелляцию, а сам Чаус назвал решение суда необоснованным.

Николай Чаус был задержан правоохранительными органами Украины в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако ареста судье удалось избежать благодаря закону о судейской неприкосновенности. Вскоре Чаус оказался в Молдавии.

Однако 3 апреля 2021 года адвокат Чауса заявил о похищении его клиента в Кишиневе. В том же месяце вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча заявил, что похищение было спланировано и совершено украинскими спецслужбами.