Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, зачем США понадобилось расширение Совбеза ООН

Политолог Светов: США хотят переманить на свою сторону больше стран, лояльных к России

close
100%
Mike Segar/Reuters

США и коллективный Запад хотят переманить на свою сторону как можно больше стран, поддерживающих ныне Россию. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Светов, комментируя предложение Вашингтона расширить число постоянных членов Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) на шесть мест. По словам эксперта, которые приводит ФАН, западное руководство не ожидало, что в давлении на Москву его поддержит так мало государств.

«Специальная военная операция на Украине показала такой водораздел, при котором 52 государства во главе с США поддерживают Украину без всяких оговорок и оказывают им военную помощь, а другая часть Земного шара — почти 150 государств, в которых живет гораздо больше людей, их не поддерживают. Теперь американцы и их союзники изыскивают всякие способы привлечь их на свою сторону», — пояснил Светов.

На сегодняшний день Совбез ООН состоит из 15 государств, пять из которых являются постоянными членами: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Остальные избираются на двухлетний срок. Сегодня в нем заседают Япония, Швейцария, Бразилия, Мозамбик, Мальта, Эквадор, ОАЭ, Гана, Габон и Албания.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят включить в Совбез ООН шесть постоянных членов без права вето. Также стало известно, что постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами из 193 стран по этому вопросу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях