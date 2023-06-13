Политолог объяснил, зачем США понадобилось расширение Совбеза ООН

США и коллективный Запад хотят переманить на свою сторону как можно больше стран, поддерживающих ныне Россию. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Светов, комментируя предложение Вашингтона расширить число постоянных членов Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) на шесть мест. По словам эксперта, которые приводит ФАН, западное руководство не ожидало, что в давлении на Москву его поддержит так мало государств.

«Специальная военная операция на Украине показала такой водораздел, при котором 52 государства во главе с США поддерживают Украину без всяких оговорок и оказывают им военную помощь, а другая часть Земного шара — почти 150 государств, в которых живет гораздо больше людей, их не поддерживают. Теперь американцы и их союзники изыскивают всякие способы привлечь их на свою сторону», — пояснил Светов.

На сегодняшний день Совбез ООН состоит из 15 государств, пять из которых являются постоянными членами: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Остальные избираются на двухлетний срок. Сегодня в нем заседают Япония, Швейцария, Бразилия, Мозамбик, Мальта, Эквадор, ОАЭ, Гана, Габон и Албания.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят включить в Совбез ООН шесть постоянных членов без права вето. Также стало известно, что постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами из 193 стран по этому вопросу.