Ереван призвал проверить заявления Баку о нарушениях прекращения огня в Карабахе

В МИД Армении призвали проверить заявления Азербайджана о якобы нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что Ереван призвал расследовать все случаи якобы нарушения режима прекращения огня, о которых сообщает азербайджанская сторона. Армянские дипломаты назвали информацию о стрельбе в Нагорном Карабахе фальшивой

«Призываем миротворческие силы РФ строго следить за соблюдением режима прекращения огня и расследовать все инциденты, о которых заявляет Азербайджан, представляя публично всё положение дел», — говорится в сообщении.

В МИД Армении добавили, что подтверждают свою позицию о необходимости направления в Нагорный Карабах международной миссии, которая представит информацию о положении на линии соприкосновения и о гуманитарной ситуации в регионе.

Ранее Минобороны РФ заявляло о двух фактах нарушения\х режима прекращения огня в Шушинском районе Карабаха.