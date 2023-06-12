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Самый высокий небоскреб в мире подсветили в честь Дня России

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского триколора в честь Дня России. Соответствующее видео опубликовано в аккаунте здания в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — говорится в посте.

Бурдж-Халифа не первый год подсвечивают в цвета российского триколора в честь Дня России, а администрация поздравляет российскую общину, проживающую на территории города, с праздником.

Небоскреб подсвечивают и в цвета флагов других стран мира. Так, 2 июня здание окрасилось в цвета итальянского флага в честь празднования Дня Италии.

Бурдж-Халифа считается самым высоким небоскребом в мире. Его высота с антенной составляет 829,8 м.

Ранее в этот день стало известно, что в компьютерной онлайн-игре Minecarft прошел концерт, посвященный Дню России. Его организатором выступила «Лига безопасного интернета».

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