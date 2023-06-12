Экс-премьер Британии Блэр рассказал, каким политиком был Берлускони

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал о «тесном сотрудничестве» с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, скончавшемся на 87-м году жизни в Милане. Об этом сообщает CNN.

Блэр, бывший премьер Британии с 1997 по 2007 год, назвал Берлускони «фигурой, превосходящей всякие рамки». «Я знаю, что для многих он был противоречивым человеком, но для меня он был лидером, которого я считал способным, проницательным и, что самое главное, верным своему слову», — говорится в заявлении Блэра.

Экс-премьер Британии рассказал, что Берлускони «много раз был союзником в европейских советах и яростно защищал интересы Италии». Блэр отметил, что бывший премьер Италии «всегда искал практическое решение сложной проблемы».

Блэр и Берлускони были близкими союзниками во время их пребывания на посту премьер-министров. Берлускони оставался убежденным сторонником Блэра и президента США Джорджа Буша в то время, когда другие европейские лидеры критиковали войну в Ираке. Берлускони также поддержал Блэра в его неудачной попытке стать президентом Европейского совета в 2009 году.

Президент России, комментируя смерть бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, назвал его политиком мирового масштаба и большим другом российского народа. Российский лидер отметил, что Берлускони был человеком необычным, так как говорил то, что думал.

Заместитель редактора телеканала Sky News Алессандра Риццо отметила, что Берлускони во многом опередил свое время и оставил неизгладимый след в итальянской истории. Журналистка уверена, что экс-премьер Италии заложил основу для всех популистов, включая Дональда Трампа.

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет.