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Премьер Индии: ни одна страна не должна остаться в стороне от решений G20

Премьер Индии Моди призвал страны G20 увеличить инвестиции в устойчивое развитие

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AP

Премьер-министр Нарендра Моди в своем обращении к участникам министерской встречи по развитию, проводимой в рамках председательства Нью-Дели в «двадцатке», заявил, что от решений группы G20 зависит все человечество, поэтому ни одна страна не должна оставаться в стороне. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы никто не остался в стороне. Для Группы двадцати крайне важно послать миру убедительный сигнал о том, что у нас есть план действий для выполнения этой задачи», — поделился Моди.

Он также подчеркнул, что G20 должна больше инвестировать в устойчивое развитие. По его словам, многие финансовые институты должны быть реформированы. Это поможет обеспечить развитие действительно нуждающихся стран.

Моди добавил, что усилия стран G20 должны быть «всеобъемлющими и справедливыми», тогда можно будет достичь устойчивого развития и найти решения для устранения существующих рисков, с которыми сталкиваются многие страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявлял, что Россия будет представлена на саммите G20 в Нью-Дели в июне на должном уровне.

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